‘बेटे उठ जा…’, दोनों पैर गंवाने के बाद भी पुकारती रही मां, बुदनी सड़क हादसे ने कंपा दी रूह

हादसा बुधवार सुबह करीब 11 बजे हुआ। रेहटी तहसील के जाजना गांव निवासी मनीष कीर (45) अपनी पत्नी प्रीति कीर (25) और 4 वर्षीय मासूम बेटे तनीश कीर के साथ बाइक से एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान इंदौर-बुदनी सिक्सलेन निर्माण कार्य में लगे एक तेज रफ्तार डंपर (केए 51 एल 1138) ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 15 टन वजनी डंपर का पहिया मासूम तनीश के सिर पर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। डंपर के पहिए से कुचलकर तनीश सड़क पर कागज की तरह चिपक चुका था। वहीं, मां प्रीति के दोनों पैर कट गए और पिता

मनीष गंभीर रूप से घायल हो गए।