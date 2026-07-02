2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीहोर

‘बेटे उठ जा…’, दोनों पैर गंवाने के बाद भी पुकारती रही मां, बुदनी सड़क हादसे ने कंपा दी रूह

Road Accident- सीहोर के बुदनी-सलकनपुर मार्ग में लोडेड ट्रक ने बाइक सवार दंपति और उनके चार साल के बच्चे को जोरदार टक्कर मार दी। बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और मां ने अस्पताल में तोड़ा दम।
2 min read
Google source verification

सीहोर

image

Akash Dewani

Jul 02, 2026

Budni Road Accident mother kept calling out even after losing both legs

Budni Road Accident- बुदनी-सलकनपुर मार्ग पर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर (फोटो सोर्स- Patrika)

Budni Road Accident- मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बुदनी-सलकनपुर मार्ग पर एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। वर्धमान फैक्ट्री के पास एक तेज रफ्तार गिट्टी से भरे डंपर ने बाइक सवार दंपती को कुचल दिया। हादसे में चार साल के मासूम बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल मां ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतका का पति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है।

शादी समारोह से लौटते समय हुआ हादसा, बेटे की मौके पर ही मौत

हादसा बुधवार सुबह करीब 11 बजे हुआ। रेहटी तहसील के जाजना गांव निवासी मनीष कीर (45) अपनी पत्नी प्रीति कीर (25) और 4 वर्षीय मासूम बेटे तनीश कीर के साथ बाइक से एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान इंदौर-बुदनी सिक्सलेन निर्माण कार्य में लगे एक तेज रफ्तार डंपर (केए 51 एल 1138) ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 15 टन वजनी डंपर का पहिया मासूम तनीश के सिर पर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। डंपर के पहिए से कुचलकर तनीश सड़क पर कागज की तरह चिपक चुका था। वहीं, मां प्रीति के दोनों पैर कट गए और पिता
मनीष गंभीर रूप से घायल हो गए।

दोनों पैर गंवा चुकी मां बोलती रही- बेटे उठ जा

हादसे के बाद सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है। इसमें दोनों पैर कटने के बावजूद तड़पती हुई मां अपने मृत बेटे को देखकर चीख रही थी और कह रही थी-बेटे उठ जा…। खुद के असहनीय दर्द पर मां की ममता भारी पड़ रही थी। हादसे के तुरंत बाद राहगीरों की मदद से घायल दंपती को बुदनी के मधुवन अस्पताल ले जाया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें नर्मदापुरम रेफर किया गया। लेकिन जिंदगी और मौत के बीच दो से तीन घंटे तक जूझने के बाद आखिरकार मां प्रीति ने भी दम तोड़ दिया। मनीष का इलाज अभी जारी है।

घिसटता चला गया तनीश, चालक गिरफ्तार

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना भयावह था कि 4 साल का तनीश डंपर की चपेट में आने के बाद करीब 15 से 20 मीटर तक सड़क पर घिसटता चला गया। सड़क पर दूर-दूर तक खून फैला हुआ था। मासूम का शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया। इधर, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दुर्घटनाकारी डंपर को जब्त कर लिया है। चालक सुखीराम (50) पुत्र जैतराम निवासी भैरोटल जिला कोरबा छत्तीसगढ़ को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव पीएम के बाद परिजन के सुपुर्द कर धारा 106, 281, 125ए बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पिता को कुल्हाड़ी से काटा, शव बक्से में छिपाया, 11 महीने तक बोलता रहा- मुंबई गए है पापा, दतिया में बड़ा खुलासा

ये भी पढ़ें
Datia Murder Mystery son chopped father with axe hid body in box

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Jul 2026 04:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / ‘बेटे उठ जा…’, दोनों पैर गंवाने के बाद भी पुकारती रही मां, बुदनी सड़क हादसे ने कंपा दी रूह

बड़ी खबरें

View All

सीहोर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पिता की अस्थियां विसर्जित करते ही पुत्र ने भी तोड़ा दम, सीहोर में दो मौतों से घर में कोहराम

Devendra Singh from Sehore burned alive in Dausa bus accident
सीहोर

बुधनी मिडघाट की पुलिया के नीचे आराम करता दिखा बाघ, रेलकर्मियों ने बनाया वीडियो

Tiger spot Resting
सीहोर

दवा नहीं मिली तो युवक-महिला ने डॉक्टर पर बरसाए थप्पड़, घटना CCTV में कैद, सीहोर के अस्पताल में बवाल

सीहोर

सीहोर में लाड़ली बहना की किस्त निकालने आई महिला, बैंक के बाहर चाकू से पूर्व पति की हत्या

woman ex-husband killed by devar outside bank Ladli Behna Yojana Installment
सीहोर

भोपाल नाके पर स्थित प्रसिद्ध बजरंग मंदिर में घुसी बेलगाम कार, मंदिर की दीवार ढही

Accident At Bhopal Naka
सीहोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.