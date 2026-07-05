‘राम मंदिर में चढ़ावा चोरी खुला भ्रष्टाचार…’ साइकिल से सीहोर पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी

जीतू पटवारी ने कांग्रेस के भविष्य के विजन और राहुल गांधी की सोच को रेखांकित करते हुए एक बड़े अभियान की घोषणा की। उन्होंने बताया कि आगामी 14 और 15 तारीख को कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में एक नई सोच और क्रांतिकारी विचार के साथ जनता के बीच जा रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के हर बच्चे के लिए सुरक्षित शिक्षा और शिक्षा की गारंटी सुनिश्चित करना है। कांग्रेस का संकल्प है कि केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा पूरी तरह मुफ्त हो। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, किसी भी जाति या धर्म का हो सभी को एक जैसी और उच्च स्तरीय शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इस जनहितैषी आंदोलन को ताकत देने के लिए पूरी कांग्रेस मुस्तैदी से मैदान में उतर रही है।