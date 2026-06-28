दवा नहीं मिली तो युवक-महिला ने डॉक्टर पर बरसाए थप्पड़, घटना CCTV में कैद, सीहोर के अस्पताल में बवाल

पुलिस के अनुसार आष्टा सिविल अस्पताल में भंवरा निवासी ड्यूटी डॉ. भूरेलाल परमार ओपीडी में मरीजों को देख रहे थे, उसी समय आष्टा की रेखा सोनी और प्रधुमन्न हमीदिया अस्पताल से पर्चे पर लिखी गोली दवा लेने पहुंच गए। वह डॉक्टर परमार को पर्चा दिखाकर गोली-दवा देने पर अड़ गए। डॉक्टर ने उनको मोहर्रम पर्व के चलते स्टोर में कर्मचारी नहीं होने और दूसरा हमीदिया पर्चे पर लिखी गोली दवा सिविल अस्पताल से कैसे दे सकते हैं… का कहा तो भडक गए और कहने लगे कि गोली-दवा नहीं दे सकते तो इतना बड़ा अस्पताल क्यों खोलकर रखा है। यह विवाद कुछ सोनी व प्रधुमन्न ने डॉक्टर के साथ मारपीट शुरु कर दी।