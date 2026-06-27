चाकू मारकर निकाल दी थी बेटे की आंतें, हत्या का लिया बदला, मंदसौर में आरोपी के पिता को चाकू से गोदा

दरअसल, मंदसौर शहर के संजीत रोड पर स्थित बावड़ी वाले बालाजी मंदिर के पास रास्ते पर शनिवार सुबह करीब साढ़े छह बजे बाइक सवार 5-6 बदमाशों ने खेत से फूल तोड़कर आ रहे बाइक सवार रवि माली उम्र 42 निवासी कर्मचारी कॉलोनी अभिनंदन नगर को रोका। बदमाशों ने रवि पर टॉमी रॉड से हमला किया और चाकू से गोद दिया। जिससे रवि की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या कर आरोपी फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका पंचनामा बनाया। मौेके पर फारेसिंक की टीम पहुंची। टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस शव को पोस्टमार्टम रुम लेकर आई। यहां पर डॉक्टर ने शव का पोस्टमार्टम किया।