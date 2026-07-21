बेटी के साथ सो रही महिला को सांप ने डसा, मंदसौर में मरे सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा पति

मंदसौर जिले के फतेहगढ़ गांव में रहने बलदेव धाकड़ की पत्नी किरण धाकड़ (30) को सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात घर में सोते वक्त सांप ने डस लिया। किरण अपनी पांच साल की बेटी के साथ जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो रही थी। देर रात उसे किसी नुकीली चीज के चुभने का एहसास हुआ। पहले तो किरण ने इसे नजरअंदाज कर दिया लेकिन कुछ ही देर में उसके हाथ में तेज दर्द होने लगा। उसने उठकर कमरे की लाइट जलाई तो बिस्तर के पास सांप दिखाई दिया। सांप को देखते ही किरण ने आवाज देकर दूसरे कमरे में सो रहे पति बलदेव को बुलाया। कमरे में पहुंचते ही बलदेव ने सांप को देखते ही लकड़ी से मार डाला।