cancer patient wife second marriage arrest warrant, कैंसर पीड़ित आकाश व उसकी शादी की तस्वीर (source-patrika)
Ratlam Cancer Patient Husband Wife Second Marriage: मध्यप्रदेश के रतलाम में एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक युवक को कैंसर होने के बाद उसकी पत्नी तड़पता हुआ छोड़कर चली गई। दोनों ने लव मैरिज की थी लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही युवक को कैंसर हो गया, जब इस बात का पता पत्नी को चला तो पत्नी ने उससे किनारा कर लिया। इतना ही नहीं आरोप है कि पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी भी कर ली है। अब मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने आरोपी पत्नी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
ये दर्दभरी दास्ता है रतलाम की राजस्व कॉलोनी में रहने वाले आकाश जाट की। आकाश ने 20 नवंबर 2022 को घर वालों की मर्जी के खिलाफ इंदौर के आर्य मंदिर में रतलाम की ही रहने वाली साक्षी नकुम के साथ लव मैरिज की थी। दोनों की पहचान सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हुई थी, फिर दोस्ती हुई और करीब 6 महीने बाद दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी का फैसला कर लिया। दोनों के आर्य मंदिर में शादी करने के बाद परिवारवाले भी ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रह पाए और फिर दोनों परिवारों की रजामंदी से 13 दिसंबर 2022 को दोनों का रीति-रिवाज से विवाह संपन्न हुआ।
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आकाश और साक्षी की शादी को चार महीने का वक्त ही गुजरा था कि तभी आकाश की जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। तबीयत बिगड़ने पर आकाश ने बड़ोदरा में जांच कराई तो 10 अप्रैल 2023 को पता चला कि उसके गले की सांस नली में कैंसर है। आकाश को कैंसर क्या हुआ साक्षी का व्यवहार उसके प्रति पूरी तरह से बदल गया। सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाली साक्षी उससे दूरी बनाने लगी। आकाश के मुताबिक साक्षी उससे कहती थी कि तुम तो कल मर जाओगे, मेरा क्या होगा?
आकाश को कैंसर क्या हुआ साक्षी ने उससे तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में दाखिल कर दी। आकाश ने बताया कि तलाक का मामला अभी कोर्ट में लंबित ही था कि इसी बीच साक्षी ने 10 जून 2024 को छतरपुर के एक युवक से दूसरी शादी कर ली। दूसरे पति से उसकी एक बेटी भी है। जब आकाश को साक्षी के द्वारा दूसरी शादी करने का पता चला तो उसने सबूत जुटाकर कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। इसी बीच फैमिली कोर्ट ने साक्षी की तलाक याचिका खारिज कर दी।
आकाश की ओर से साक्षी पर बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बार-बार साक्षी समन भेजे, लेकिन साक्षी कोर्ट में पेश नहीं हुई। अब लगातार अनुपस्थिति के कारण कोर्ट ने साक्षी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आकाश को अब कोर्ट से ही न्याय की आस है, वो कैंसर की बीमारी के साथ ही अपनी बीवी की बेवफाई के खिलाफ भी लड़ रहा है।
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