19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

पति को कैंसर हुआ तो तड़पता छोड़ पत्नी ने कर ली दूसरी शादी, बोली- ‘तुम तो मर जाओगे’, रतलाम कोर्ट ने जारी किया वारंट

Cancer Patient Husband Wife Second Marriage: लव मैरिज के चार महीने बाद पति को हुआ सांस नली का कैंसर, आरोप- पत्नी ने बिना तलाक दिए कर ली दूसरी शादी।
2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Shailendra Sharma

Jul 19, 2026

ratlam

cancer patient wife second marriage arrest warrant, कैंसर पीड़ित आकाश व उसकी शादी की तस्वीर (source-patrika)

Ratlam Cancer Patient Husband Wife Second Marriage: मध्यप्रदेश के रतलाम में एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक युवक को कैंसर होने के बाद उसकी पत्नी तड़पता हुआ छोड़कर चली गई। दोनों ने लव मैरिज की थी लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही युवक को कैंसर हो गया, जब इस बात का पता पत्नी को चला तो पत्नी ने उससे किनारा कर लिया। इतना ही नहीं आरोप है कि पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी भी कर ली है। अब मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने आरोपी पत्नी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

प्यार हुआ तो परिवार की मर्जी के खिलाफ की लव मैरिज

ये दर्दभरी दास्ता है रतलाम की राजस्व कॉलोनी में रहने वाले आकाश जाट की। आकाश ने 20 नवंबर 2022 को घर वालों की मर्जी के खिलाफ इंदौर के आर्य मंदिर में रतलाम की ही रहने वाली साक्षी नकुम के साथ लव मैरिज की थी। दोनों की पहचान सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हुई थी, फिर दोस्ती हुई और करीब 6 महीने बाद दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी का फैसला कर लिया। दोनों के आर्य मंदिर में शादी करने के बाद परिवारवाले भी ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रह पाए और फिर दोनों परिवारों की रजामंदी से 13 दिसंबर 2022 को दोनों का रीति-रिवाज से विवाह संपन्न हुआ।

देखें वीडियो-

शादी के चार महीने बाद बदली आकाश की जिंदगी

आकाश और साक्षी की शादी को चार महीने का वक्त ही गुजरा था कि तभी आकाश की जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। तबीयत बिगड़ने पर आकाश ने बड़ोदरा में जांच कराई तो 10 अप्रैल 2023 को पता चला कि उसके गले की सांस नली में कैंसर है। आकाश को कैंसर क्या हुआ साक्षी का व्यवहार उसके प्रति पूरी तरह से बदल गया। सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाली साक्षी उससे दूरी बनाने लगी। आकाश के मुताबिक साक्षी उससे कहती थी कि तुम तो कल मर जाओगे, मेरा क्या होगा?

तलाक के बिना साक्षी ने की दूसरी शादी- आकाश

आकाश को कैंसर क्या हुआ साक्षी ने उससे तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में दाखिल कर दी। आकाश ने बताया कि तलाक का मामला अभी कोर्ट में लंबित ही था कि इसी बीच साक्षी ने 10 जून 2024 को छतरपुर के एक युवक से दूसरी शादी कर ली। दूसरे पति से उसकी एक बेटी भी है। जब आकाश को साक्षी के द्वारा दूसरी शादी करने का पता चला तो उसने सबूत जुटाकर कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। इसी बीच फैमिली कोर्ट ने साक्षी की तलाक याचिका खारिज कर दी।

पत्नी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

आकाश की ओर से साक्षी पर बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बार-बार साक्षी समन भेजे, लेकिन साक्षी कोर्ट में पेश नहीं हुई। अब लगातार अनुपस्थिति के कारण कोर्ट ने साक्षी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आकाश को अब कोर्ट से ही न्याय की आस है, वो कैंसर की बीमारी के साथ ही अपनी बीवी की बेवफाई के खिलाफ भी लड़ रहा है।

पत्नी से मिलकर लौट रहा युवक चाय पीने रुका, राजगढ़ में कुर्सी पर बैठते ही खींच ले गई मौत

ये भी पढ़ें
rajgarh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Jul 2026 05:24 pm

Published on:

19 Jul 2026 05:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / पति को कैंसर हुआ तो तड़पता छोड़ पत्नी ने कर ली दूसरी शादी, बोली- ‘तुम तो मर जाओगे’, रतलाम कोर्ट ने जारी किया वारंट

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पेज एक पर बाटम- मेडिकल कॉलेज में पहली बार रियल क्लिनिकल केस आधारित सीएमई का आयोजन

datia news
रतलाम

कुलगुरु खंडेलवाल ने मेडिकल कॉलेज में किया परीक्षा व्यवस्था का निरीक्षण

datia news
रतलाम

नशे में बड़े भाई का छोटे भाई से हुआ विवाद, सिर पर ताबड़तोड़ वार कर की हत्या, रतलाम में फैली सनसनी

datia news
रतलाम

रतलाम में जैन संत ने कही बड़ी बात…तो कार्य सिद्ध होंगे

Jain Saint Ratlam Breaking News
रतलाम

रतलाम में अलनीनो सूखे की आशंका, करें ये उपाय

El Niño threat in Ratlam news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.