युवा मोर्चा में नियुक्ति, महिला मोर्चा में बेसब्री से इंतजार

बूथ स्तर तक काम में तेजी

भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि संगठन में जिम्मेदारियों का समय पर वितरण होने से बूथ स्तर तक काम में तेजी आती है। आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों को देखते हुए लंबित पदों पर शीघ्र नियुक्तियां आवश्यक हैं। कार्यकर्ताओं का मानना है कि नई टीम बनने के बाद संगठन को और मजबूती मिलेगी तथा कार्यकर्ताओं को भी स्पष्ट जिम्मेदारियां मिल सकेंगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावी तैयारियों को देखते हुए भाजपा संगठन अपने सभी मोर्चों और मंडलों को पूर्ण रूप से सक्रिय करना चाहेगा। ऐसे में लंबे समय से लंबित पदों पर जल्द निर्णय होने की संभावना जताई जा रही है। संगठन की पूरी टीम बनने के बाद बूथ प्रबंधन, सदस्यता अभियान, प्रशिक्षण वर्ग और जनसंपर्क कार्यक्रमों को भी गति मिलने की उम्मीद है।