चातुर्मास में समझने होंगे 5जी सिद्धांत

चातुर्मास के महत्व पर प्रकाश डाला

श्रीसंघ अध्यक्ष अजय खमेसरा ने स्वागत भाषण में चातुर्मास की रूपरेखा प्रस्तुत की। संघ गौरव महेंद्र बोथरा ने इस अमूल्य चातुर्मास के महत्व पर प्रकाश डाला। युवा अध्यक्ष आशीष कटारिया ने युवा मंडल की ओर से चातुर्मास को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन श्रीसंघ और महासती को दिया। धर्मसभा में रक्षिता पटवा, बहू मंडल की रीना गांधी और साथीगण, पिस्ता कटारिया, सुशीला बाफना, मंजू और अन्य ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए।