कैप्शन-नाबालिग दौड़ा रहे शहर में पिकअप

फोटो-आरटी-2012-नाबालिग वाहन चलाता हुआ



रतलाम। शहर में खराब यातायात व्यवस्था, बार-बार लगता जाम की बात पुरानी हो गई है। अब अब दो पहिया वाहन शहर में दौड़ाते हुए नाबालिग नजर आते थे, पुलिस की रस्म निभाने वाली कार्रवाई के चलते नाबालिगों के हौसले बुलंद है। हालात यह है अब बच्चे पिकअप तक दौड़ाते हुए नजर आ रहे है। शहर में वाहन नंबर एमपी-43-एल-1186 को चलाते हुए पत्रिका ने दिलबहार तिराहे से अपने कैमरे में कैद किया। वाहन का उपयोग पानी की केन देने के लिए होता है।