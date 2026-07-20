रतलाम में खेत-खेत जाकर मना रहे इंद्रदेव

खरीफ फसल बीमा की 31 जुलाई अंतिम तिथि

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2026 के अन्तर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। कृषि विभाग ने किसानों से शीघ्र पंजीकरण कराने का आग्रह किया हैं। कृषि विस्तार अधिकारी दिलिप वास्केल ने बताया कि किसानों को अपनी खरीफ फसलों का बीमा इस तिथि तक अवश्य करा लेना चाहिए, क्योंकि अब मात्र कुछ दिन शेष हैं। जिन किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बना है, वे अपनी संबंधित बैंक शाखा में जाकर फसल बुवाई प्रमाण-पत्र एवं पटवारी हल्के की जानकारी अद्यतन करावें। अऋणी और डिफाल्टर कृषक भी अपने नजदीकी बैंक शाखाओं जैसे सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक, साथ ही अपने ग्राम के नजदीक कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर फसल बीमा करा सकते हैं। यह योजना प्राकृतिक आपदा या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में फसल नुकसानी होने पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।