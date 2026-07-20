रतलाम में निवेश क्षेत्र को मिली रफ्तार, 13 को आवंटन

रतलाम. रतलाम का निवेश क्षेत्र अब तेजी से विकसित होकर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआईडीसी) ने क्षेत्र में 18 इकाइयों व व्यावसायिक के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए थे। इसमें से 10 औद्योगिक व तीन व्यवासायिक क्षेत्र के लिए 30.11 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हो चुका है। शेष अभी प्रक्रिया में चल रहे हैं। आवंटित 30.11 हेक्टेयर भूमि पर करीब 287.50 करोड़ का नया निवेश करने की तैयारी की जा रही है। इससे क्षेत्र के 1100 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस क्षेत्र में बड़े उद्योगों व निवेशकों के साथ एमएसएमई मंत्री चेतन्यकाश्यप के अवधारणा के अनुरूप यहां पर छोटे व मध्यम उद्योगों को भी स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके चलते यहां अनेक छोटे व लघु उद्योग ने निवेश के लिए कदम बढ़ाएं हैं।