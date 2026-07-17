पत्नी से मिलकर लौट रहा युवक चाय पीने रुका, राजगढ़ में कुर्सी पर बैठते ही खींच ले गई मौत

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि रामबाबू की पत्नी उससे अलग रहती है और वो पत्नी से मिलने के लिए इंदौर गया था। वहां से लौटते वक्त बस स्टैंड पर चाय पीने के लिए रुका था। पुलिस को मृतक की जेब से ईसीजी की पर्ची भी मिली है जिससे अंदेशा है कि कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने पुलिस ने बताया है कि रामबाबू शराब पीता था और बीमार चल रहा था। दो दिन पहले ही उसने हृदय संबंधी जांच भी कराई थी।