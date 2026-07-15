MP में जल्द शुरू होगी नई रेल लाइन, 5073 करोड़ पहुंची लागत, ब्यावरा-सोनकच्छ ट्रैक का ट्रॉली निरीक्षण

मंगलवार को करीब दो घंटे तक मुख्य परियोजना प्रबंधक (सीपीएम) पंकज सोहेल ने अधिकारियों की टीम के साथ ट्रॉली इंस्पेक्शन कर ट्रैक की गुणवत्ता, वेल्डिंग, बैलास्ट, लेवल और अन्य तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जांच की। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की धीमी गति पर संबंधित ठेकेदार को फटकार भी लगाई। साथ ही मौके पर मजदूरों की संख्या कम मिलने पर करीब सौ अतिरिक्त श्रमिक लगाकर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही ट्रैक के आसपास मिट्टी में लगाई जाने वाली विशेष तरह की घास सूखी होने पर भी फटकार लगाई। इसी सप्ताह सीईओ का भी निरीक्षण प्रस्तावित है।