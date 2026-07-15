‘मुझे मम्मी के हाथ से खाना है…’ कातिल पापा अभी भी फरार , इंदौर में रो-रो कर रातें काट रहे बच्चे

Indore crime news:एमपी के इंदौर शहर में महिला पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी की हत्या कर फरार हुए आरोपी अखिलेश सैनी की तलाश अब इंदौर तक सीमित नहीं रही। आरोपी का सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम) के जरिए देशभर के सभी थानों और जीआरपी को अलर्ट जारी कर दिया है। बावजूद वारदात के बाद आखिरी बार रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते कैमरे में कैद हुआ आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। कई राज्यों तक सूचना प्रसारित होने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल सका।