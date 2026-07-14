200KM की साइकिल यात्रा पर निकले कांग्रेसी, जीतू पटवारी ने छेड़ी नई मुहिम

यह बात मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार इंदौर में कही। जीतू पटवारी इंदौर से भोपाल तक जेन-जी साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखा रहे थे। यह साइक्लोथॉन इंदौर से भोपाल के लिए निकाला जा रहा है। इसमें कई जिलों के लोग जुड़ते जाएंगे। यह यात्रा नीट-यूजी और सीबीएसई परीक्षा में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर निकाली जा रही है।