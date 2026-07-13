दतिया चुनाव में भाजपा की नई रणनीति, इंदौर के गौरव रणदिवे को बड़ी जिम्मेदारी, सिलावट बाहर

भाजपा को मालूम है कि मिश्रा के टिकट कटने से पार्टी को अंदरूनी कलह से भी जूझना पड़ सकता है। इसके चलते संगठन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्षेत्र में प्रभाव और विशेष रणनीति के तहत उन्हें चुनाव का प्रभारी बनाया गया। इसके साथ अब प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने 40 स्टार प्रचारकों की फेहरिस्त भी जारी कर दी जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री सिंधिया के अलावा शिवराज सिंह चौहान व वीरेंद्र खटीक को लिया गया। साथ में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश व क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के साथ प्रदेश के मंत्रियों और संगठन के प्रमुख नेताओं को लिया गया। सूची में इंदौर से दो नेताओं को भी स्थान दिया गया। पहली बार रणदिवे स्टार प्रचारक की सूची में शामिल हुए हैं। आश्चर्य की बात ये है कि सिंधिया के चुनाव प्रभारी होने के बावजूद मंत्री तुलसीराम सिलावट को शामिल नहीं किया गया है।