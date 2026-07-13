सुबह 8.22 बजे भाई को किया आखिरी कॉल, बोली- ‘वकील से बात करो तलाक चाहिए…’ इंदौर में मार डाला

पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि वारदात से पहले उर्मिला ने सुबह करीब 8.22 बजे के बीच अपने भाई मनोज मालाकार को फोन किया था। उन्होंने कहा, आज किसी भी हालत में वकील से बात कर लो। वकील को ऑफिस भेज दो। तलाक चाहिए। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। परिजनों ने इसे सामान्य घरेलू विवाद समझकर गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ देर बाद हत्या की खबर मिल गई। घरवालों का रो-रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि वे लंबे समय से उर्मिला से कह रहे थे इस इस आदमी से अलग हो जाओ, तलाक ले लो लेकिन बच्चों के कारण वह फैसला नहीं ले पा रही थी।