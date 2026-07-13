‘पापा रावण हैं मैं उन्हें मार दूंगा’, इंदौर में मां की हत्या के बाद रोते-रोते बोला मासूम

Indore News :मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की मनोरमागंज स्थित डाक कुंज कॉलोनी में डाक विभाग की पोस्टल असिस्टेंट 42 वर्षीय उर्मिला सैनी की हत्या के बाद सबसे दर्दनाक तस्वीर उनके दो मासूम बच्चों की सामने आी है। परिजन के मुताबिक, बेटी अपनी आंखों के सामने मां का खून से लथपथ शव देखने के सदमे से अब तक उबर नहीं पा रही है, वहीं छोटा बेटा कभी मां को वापस लाने की जिद करता है तो कभी गुस्से में कहता है, ‘पापा रावण हैं, मैं उन्हें मार दूंगा।’ उसकी मासूम बात सुनकर परिवार के लोगों की आंखें नम हो जाती हैं।