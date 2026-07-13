13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

एमपी की सबसे बड़ी साइबर ठगी, 20,507 खातों में खपाए CA से ठगे 21.05 करोड़

MP Biggest Cyber Fraud : 12 लेयर तक पहुंची जांच, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में फैला म्यूल अकाउंट्स का नेटवर्क। पुलिस ने 1.92 करोड़ रुपए फ्रीज कराए।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jul 13, 2026

MP biggest cyber fraud

MP biggest cyber fraud (20,507 खातों में खपाए CA से ठगे 21.05 करोड़ Photo Source- Patrika)

Gwalior News :मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के निर्वाचन अधिकारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) अशोक विजयवर्गीय से 21 करोड़ 5 लाख 92 हजार रुपए की साइबर ठगी के मामले में जांच के दौरान देश के सबसे बड़े म्यूल अकाउंट नेटवर्क में से एक का खुलासा हुआ है। जालसाजों ने ठगी की रकम को देशभर के 20,507 बैंक खातों में ट्रांसफर कर छिपा दिया। इतनी बड़ी संख्या में खातों का इस्तेमाल होने से जांच एजेंसियां भी हैरान हैं।

स्टेट साइबर सेल की जांच में सामने आया है कि ठगों ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित लगभग हर राज्य में म्यूल अकाउंट्स का नेटवर्क तैयार कर रखा था। ठगी की रकम को मुख्य रूप से करंट (चालू) खातों के जरिए अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किया गया। जांच में अब तक 12 लेयर (परतें) सामने आ चुकी हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। साइबर सेल ने अब तक 1.92 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं।

दिव्या सिंह बनी जांच की अहम कड़ी

पुलिस के अनुसार, इस पूरे मामले में दिव्या सिंह की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आरोप है कि उसने पहले अशोक विजयवर्गीय से दोस्ती कर उनका विश्वास जीता और फिर यूएसडीटी (USDT) तथा बीटीसी (BTC) में निवेश कर भारी मुनाफे का लालच देकर उन्हें साइबर ठगों के जाल में फंसा दिया।

हालांकि, पुलिस के सामने अशोक विजयवर्गीय ने दिव्या का बचाव करते हुए उसे अपनी मित्र बताया और दावा किया कि वह भी ठगी की शिकार हुई है। उनके मुताबिक दिव्या के भी करीब 5.34 करोड़ रुपए इस नेटवर्क में फंस गए हैं।

परिजन और परिचितों से भी लिया पैसा

सूत्रों के मुताबिक, विजयवर्गीय ने केवल अपनी राशि ही नहीं लगाई, बल्कि परिजनों और परिचितों से भी रकम उधार लेकर ठगों द्वारा बताए गए खातों में ट्रांसफर की। हालांकि, उन्होंने पुलिस के समक्ष यह स्पष्ट नहीं किया कि पूरी 21.05 करोड़ रुपए की राशि किन स्रोतों से जुटाई गई।

नौकर और दोस्त के खाते से शुरू किया निवेश

पुलिस को दिए बयान में विजयवर्गीय ने बताया कि पहला निवेश उन्होंने अपने कर्मचारी दिनेश भाटिया के खाते से 1.01 लाख रुपए का किया था। इसके बाद दूसरे निवेश के लिए मित्र पंकज चावला के खाते का उपयोग किया। शुरुआती निवेश पर मुनाफा दिखाई देने के बाद उन्होंने बड़ी रकम निवेश करना शुरू कर दिया।

चार लेयर में ही 20,507 खाते सामने आए

साइबर सेल की जांच में अब तक चार प्रमुख स्तरों पर खातों की पहचान हो चुकी है, जबकि कुल 12 लेयर तक ट्रांजेक्शन ट्रेस किए जा चुके हैं।

फैक्ट बॉक्स: ऐसे खपाई गई ठगी की रकम

-पहली लेयर: 76 खाते
-दूसरी लेयर: 493 खाते
-तीसरी लेयर: 12,720 खाते
-चौथी लेयर: 7,218 खाते
-कुल चिन्हित म्यूल खाते: 20,507

जांच की बड़ी बातें

-ठगी की राशि : 21.05 करोड़ रुपए
-फ्रीज की गई राशि : 1.92 करोड़ रुपए
-जांच में सामने आई परतें : 12
-सबसे अधिक ट्रांजेक्शन : तमिलनाडु के खातों में
-जांच एजेंसी : स्टेट साइबर सेल, ग्वालियर

अधिकारी बोले

स्टेट साइबर सेल ग्वालियर के डीएसपी संजीव नयन शर्मा का कहना है कि, 'चार्टर्ड अकाउंटेंट से ठगी की रकम खपाने के लिए जालसाजों ने देशभर के करंट और म्यूल खातों का इस्तेमाल किया। अब तक 12 लेयर की पहचान हो चुकी है और 1.92 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं।'

ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर CA से 21.05 करोड़ की ठगी, ग्वालियर में अबतक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड

ये भी पढ़ें
Cyber Fraud

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Jul 2026 09:20 am

Published on:

13 Jul 2026 09:17 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी की सबसे बड़ी साइबर ठगी, 20,507 खातों में खपाए CA से ठगे 21.05 करोड़

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया

video
ग्वालियर

‘धांय.. धांय… धांय…’ जवान के शरीर में भर गया पीतल, ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन में सनसनी

Gwalior Air Force Station
ग्वालियर

ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर CA से 21.05 करोड़ की ठगी, ग्वालियर में अबतक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड

Cyber Fraud
ग्वालियर

डॉक्टर बोले-रिफाइंड शुगर की जगह सीमित मात्रा में खांड अपनाएं

comeback
ग्वालियर

MP Police Promotion: 350 से ज्यादा इंस्पेक्टरों का प्रमोशन अटका, डीएसपी के सैकड़ों पद खाली

पीएचक्यू में मंथन तेज,
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.