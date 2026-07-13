एमपी की सबसे बड़ी साइबर ठगी, 20,507 खातों में खपाए CA से ठगे 21.05 करोड़

Gwalior News :मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के निर्वाचन अधिकारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) अशोक विजयवर्गीय से 21 करोड़ 5 लाख 92 हजार रुपए की साइबर ठगी के मामले में जांच के दौरान देश के सबसे बड़े म्यूल अकाउंट नेटवर्क में से एक का खुलासा हुआ है। जालसाजों ने ठगी की रकम को देशभर के 20,507 बैंक खातों में ट्रांसफर कर छिपा दिया। इतनी बड़ी संख्या में खातों का इस्तेमाल होने से जांच एजेंसियां भी हैरान हैं।