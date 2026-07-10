MP Police Promotion: 350 से ज्यादा इंस्पेक्टरों का प्रमोशन अटका, डीएसपी के सैकड़ों पद खाली

डीएसपी के कहां-कहां कितने पद खाली

निरीक्षक संवर्ग: 306 स्वीकृत, 44 कार्यरत, 262 रिक्त

रक्षित निरीक्षक संवर्ग: 52 स्वीकृत, 17 कार्यरत, 35 रिक्त

रेडियो संवर्ग: 23 स्वीकृत, 16 कार्यरत, 7 रिक्त

कंप्यूटर संवर्ग: 4 स्वीकृत, सभी 4 रिक्त

क्यूडी संवर्ग: 9 स्वीकृत, 2 कार्यरत, 7 रिक्त

फिंगर प्रिंट संवर्ग: 15 स्वीकृत, सभी 15 रिक्त

अनुसचिवीय अधीक्षक संवर्ग: 7 स्वीकृत, सभी 7 रिक्त

अनुसचिवीय शीघ्रलेखक संवर्ग: 6 स्वीकृत, सभी 6 रिक्त

आर्म्स संवर्ग: 4 स्वीकृत, सभी 4 रिक्त

विशेष शाखा संवर्ग: 24 स्वीकृत, 7 कार्यरत, 17 रिक्त

बॉक्स: क्यों अटका प्रमोशन?

कई जिलों से सेवा रिकॉर्ड समय पर पीएचक्यू नहीं पहुंचा।

वरिष्ठता सूची और तकनीकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

विभागीय दंड (पेनल्टी) से जुड़े मामलों की समीक्षा लंबित।

रिक्त पद होने के बावजूद डीपीसी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई।

अधिकारी बोले