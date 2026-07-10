Scindia Royal Family Property: सिंधिया राजपरिवार का इतिहास साल 1731 से शुरू होता है। राजघराने ने मध्य भारत में 217 साल तक राज किया। पहले मराठा साम्राज्य में सेनापति के रूप में और बाद में अंग्रेजों के दौर में। इन दो सदियों से ज्यादा के शासनकाल में सिंधिया परिवार ने देश-विदेश में चल-अचल संपत्तियां, नामी कंपनियों के शेयर्स और बड़े व्यावसायिक संस्थानों के रूप में अकूत दौलत खड़ी की।