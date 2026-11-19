संजना कुमार पत्रिका डॉट कॉम में चीफ असिस्टेंट हेड के पद पर कार्यरत हैं और स्पेशल डेस्क पर काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता का करीब 19 साल का अनुभव है। उन्होंने रिपोर्टिंग से लेकर कंटेंट लिखने, उप-संपादन, संस्करण प्रभार और डिजिटल मीडिया में वरिष्ठ लेवल की जिम्मेदारियां संभाली हैं। संजना को समसामयिक विषयों पर ओपीनियन और एनालिसिस स्‍टोरीज लिखना पसंद है। रिसर्च बेस्ड, एक्सक्लूसिव और पाठकों से सीधे जुड़ने वाली स्टोरीज पर उनकी विशेष पकड़ है। वे आसान और प्रभावी भाषा में तथ्यों और विश्वसनीय स्रोतों के साथ स्टोरीज को पाठक तक पहुंचाने को प्राथमिकता देती हैं। संजना कुमार की विशेष रुचि टूरिज्म, वाइल्डलाइफ, एन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, महिलाओं से जुड़े मुद्दे, हेल्थ, एजुकेशन और नये आइडियाज हैं। संजना सामाजिक कार्यों के साथ लेखन और जनसंपर्क में खास रुचि रखती हैं। उन्होंने कनौड़िया पीजी महिला महाविद्यालय, जयपुर से ग्रेजुएशन और बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।