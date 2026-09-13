Jaipur : मुंह पर कपड़ा लपेटकर घूम रहा था राहुल झा, 4 हत्या के बाद पिता को चाय देकर हुआ था फरार

जयपुर। करधनी थाना इलाके के गोविंद वाटिका में पत्नी और तीन बेटियों की हत्या कर फरार हुए राहुल कुमार झा को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। चार लोगों की हत्या के बाद आरोपी लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और अन्य इनपुट के जरिए उसके सीकर के रींगस इलाके में होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे एनएच-52 स्थित मिल तिराहे के पास राज होटल के सामने से पकड़ लिया।