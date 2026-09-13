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एआइ के दौर में हिंदी: क्षितिज के नए आयाम

शिक्षा के क्षेत्र में एआइ हिंदी के लिए सबसे बड़े परिवर्तन का माध्यम बन सकती है। भारत में बड़ी संख्या में विद्यार्थी ऐसे हैं, जिनकी बौद्धिक क्षमता किसी भी दृष्टि से कम नहीं है, लेकिन उच्च शिक्षा की सामग्री और संसाधनों का बड़ा हिस्सा अंग्रेजी में उपलब्ध होने के कारण उन्हें अतिरिक्त भाषाई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एआइ इस अंतर को काफी हद तक कम कर सकती है। व्याख्यानों का तत्काल हिंदी रूपांतरण, जटिल विषयों की सरल हिंदी में व्याख्या, व्यक्तिगत शिक्षण-सहायक, हिंदी में प्रश्नोत्तर, विद्यार्थियों की सीखने की गति के अनुसार अध्ययन सामग्री तैयार करना और विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद जैसी सुविधाएं शिक्षा को अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक बना सकती हैं।
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जयपुर

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Opinion Desk

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डॉ. आलोक त्रिपाठी

Sep 13, 2026

Hindi Meets AI

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तेजी से बढ़ते प्रभाव ने मानव जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, न्याय, व्यापार, पत्रकारिता, अनुसंधान और संचार जैसा कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। इंटरनेट ने जहां दुनिया को डिजिटल रूप से जोड़ा, वहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनुष्य और मशीन के बीच संवाद को एक नए स्तर पर ले जा रही है। ऐसे समय में हिंदी के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा है कि क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) हिंदी के लिए चुनौती है या अवसर? स्वतंत्रता के बाद हिंदी की यात्रा अनेक उतार-चढ़ावों से होकर गुजरी है। संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, किंतु प्रशासन, उच्च शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और व्यावसायिक क्षेत्रों में अंग्रेजी का प्रभाव लंबे समय तक बना रहा। इसके बावजूद हिंदी का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव निरंतर बढ़ता गया। सिनेमा, रेडियो, दूरदर्शन और पत्रकारिता ने हिंदी को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। बाद में इंटरनेट, मोबाइल फोन और सामाजिक माध्यमों ने इस विस्तार को और गति दी। अब एआइ इस यात्रा को एक और व्यापक आयाम दे सकता है।
शिक्षा के क्षेत्र में एआइ हिंदी के लिए सबसे बड़े परिवर्तन का माध्यम बन सकती है। भारत में बड़ी संख्या में विद्यार्थी ऐसे हैं, जिनकी बौद्धिक क्षमता किसी भी दृष्टि से कम नहीं है, लेकिन उच्च शिक्षा की सामग्री और संसाधनों का बड़ा हिस्सा अंग्रेजी में उपलब्ध होने के कारण उन्हें अतिरिक्त भाषाई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एआइ इस अंतर को काफी हद तक कम कर सकती है। व्याख्यानों का तत्काल हिंदी रूपांतरण, जटिल विषयों की सरल हिंदी में व्याख्या, व्यक्तिगत शिक्षण-सहायक, हिंदी में प्रश्नोत्तर, विद्यार्थियों की सीखने की गति के अनुसार अध्ययन सामग्री तैयार करना और विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद जैसी सुविधाएं शिक्षा को अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक बना सकती हैं।
प्रशासन और न्याय के क्षेत्र में भी हिंदी के लिए नई संभावनाएं खुल सकती हैं। लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तभी संभव है, जब नागरिक शासन की भाषा समझ सके और शासन नागरिक की भाषा में संवाद कर सके। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशासनिक सेवाओं में भाषा की बाधाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नागरिक अपनी भाषा में आवेदन कर सकेंगे, सरकारी योजनाओं और आदेशों को सरल भाषा में समझ सकेंगे तथा विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध सूचनाओं का तत्काल रूपांतरण संभव हो सकेगा। इससे शासन की पहुंच और प्रभावशीलता दोनों बढ़ सकती हैं। न्याय के क्षेत्र में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग महत्वपूर्ण हो सकता है। कानूनी दस्तावेजों का अनुवाद, न्यायिक निर्णयों का भाषाई रूपांतरण, विधिक जानकारी को सरल हिंदी में उपलब्ध कराना और नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी उनकी समझ की भाषा में देना न्याय को सुलभ बना सकता है। हालांकि कानून, चिकित्सा और प्रशासन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सावधानी आवश्यक होगी। एआइ द्वारा तैयार सामग्री को विशेषज्ञों द्वारा जांचना और प्रमाणित करना अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि तकनीकी सुविधा के साथ शुद्धता और विश्वसनीयता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।
हिंदी की संभावनाएं केवल भारत तक सीमित नहीं हैं। दुनिया के अनेक देशों में हिंदी बोलने और समझने वाले लोग रहते हैं। एआइ आधारित अनुवाद और वाणी तकनीक के माध्यम से हिंदी सामग्री को दुनिया की दूसरी भाषाओं में और दूसरी भाषाओं की सामग्री को हिंदी में सहज रूप से उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे हिंदी केवल भारत की भाषा के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक ज्ञान और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की महत्वपूर्ण भाषा के रूप में भी विकसित हो सकती है। हालांकि यह यात्रा चुनौतियों से मुक्त नहीं है। पहली चुनौती उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल हिंदी आंकड़ों और सामग्री की उपलब्धता है। एआइ को बेहतर बनाने के लिए विशाल, विविध और विश्वसनीय भाषाई सामग्री की आवश्यकता होती है।
दूसरी चुनौती हिंदी की आंतरिक विविधता है। हिंदी अनेक बोलियों, क्षेत्रीय प्रयोगों, मुहावरों और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों से समृद्ध भाषा है। मशीन के लिए इन सूक्ष्मताओं को समझना आसान नहीं है। तीसरी चुनौती विश्वसनीयता की है। एआइ कभी-कभी गलत या संदर्भ से बाहर की जानकारी प्रस्तुत कर सकती है। हिंदी में यह समस्या तब और गंभीर हो सकती है, जब उपलब्ध प्रशिक्षण सामग्री सीमित या असंतुलित हो।
चौथी चुनौती भाषाई अस्मिता की रक्षा है। तकनीकी सुविधा के नाम पर हिंदी को अंग्रेजी के शब्दों और वाक्य-संरचनाओं की नकल मात्र बना देना उचित नहीं होगा। हिंदी को आधुनिक बनाने के साथ-साथ उसकी आत्मा और मौलिकता को सुरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
पांचवीं और सबसे बड़ी चुनौती तो हिंदी की विभिन्न विधाओं में साहित्य की संभावनाओं को लेकर है। इसमें संदेह है कि एआइ मानवीय संवेदनाओं और उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकता है। यह ध्यान रखना होगा कि एआइ साहित्य सृजन की संभावनाओं को बाधित न करे।
इस दिशा में ठोस और दीर्घकालिक रणनीति अपनानी होगी। हिंदी के विशाल साहित्य, शोध, प्रशासनिक दस्तावेजों, वैज्ञानिक सामग्री और ज्ञान-संसाधनों का उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटलीकरण किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों में एआइ और भारतीय भाषाओं के अंत:विषयक अध्ययन को प्रोत्साहित करना होगा। भाषा-विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, साहित्य और सामाजिक विज्ञान के विशेषज्ञों को मिलकर काम करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी में केवल अनूदित सामग्री नहीं, बल्कि मौलिक ज्ञान-सामग्री का सृजन होना चाहिए। यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को हिंदी में विश्वसनीय ज्ञान देना है, तो हिंदी को स्वयं ज्ञान-सृजन की भाषा बनना होगा। विज्ञान, चिकित्सा, कानून, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में हिंदी में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार किए बिना हिंदी को भविष्य की तकनीक की प्रभावी भाषा बनाना कठिन होगा।
हिंदी दिवस केवल भाषा के गौरव का स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि आत्ममंथन का भी अवसर है। आज जब दुनिया तेजी से एआइ की ओर बढ़ रही है, तब हमें यह तय करना होगा कि हम इस तकनीकी परिवर्तन में हिंदी के केवल उपभोक्ता बनेंगे या उसके निर्माता भी। हमें ऐसी हिंदी चाहिए जो परंपरा से जुड़ी हो, लेकिन तकनीक से दूर न हो। हमें ऐसी हिंदी चाहिए, जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों में गहरी हो और वैश्विक संवाद के लिए भी खुली हो। एआइ हिंदी के विस्तार का ऐतिहासिक अवसर है। समय आ गया है कि हिंदी केवल पुस्तकों, मंचों और कार्यालयों की भाषा न रहे, बल्कि डिजिटल ज्ञान, एआइ और भविष्य की तकनीकों की भाषा भी बने। भविष्य उसी भाषा का है, जो तकनीक को अपनाते हुए अपनी आत्मा और पहचान को सुरक्षित रख सके। इसलिए हिंदी दिवस पर हमारा संकल्प यह होना चाहिए कि हम हिंदी को एआइ की दुनिया में सम्मानजनक स्थान दिलाएंगे। यही हिंदी की अस्तित्व से विस्तार की ओर अगली यात्रा होगी।

  • डॉ. आलोक त्रिपाठी, सेवानिवृत्त आइपीएस, कुलगुरु, पुलिस विश्वविद्यालय

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Updated on:

13 Sept 2026 06:59 pm

Published on:

13 Sept 2026 06:59 pm

Hindi News / Opinion / एआइ के दौर में हिंदी: क्षितिज के नए आयाम

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