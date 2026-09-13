Rajasthan Nikay Chunav 2026: आईना- लोकतंत्र की किलाबंदी

फिर इस किलेबंदी की कीमत भी है। बसें, होटल, रिसॉर्ट, भोजन और दूसरी व्यवस्थाएं…इनका खर्च कौन उठा रहा है? पैसा कहां से आ रहा है? और अगर यह राजनीतिक निवेश है तो चुनाव के बाद इसका रिटर्न क्या होगा? जनता ने वोट देकर प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया है। उसने किसी को राजनीतिक किले में रखने का ठेका नहीं दिया। 14 सितंबर को नतीजे आएंगे तो इस किलेबंदी का एक और पहलू सामने आएगा।

कल तक सब अपने थे। नतीजे के बाद कुछ अंदर रहेंगे, कुछ को किकआउट कर दिया जाएगा। किले कभी सुरक्षा की निशानी थे। लोकतंत्र की सुरक्षा किलों से नहीं, भरोसे से होती है। इस समय सवाल किले की ऊंचाई का नहीं है, सवाल यह है कि भरोसा इतना नीचे कैसे गिर गया?