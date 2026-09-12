Rajasthan: कांग्रेस की ‘बाड़ाबंदी’ में पुलिस की एंट्री, जमकर हुआ हंगामा, निर्दलीय प्रत्याशी अंदर

गौरतलब है कि जयपुर के बस्सी के पास भी अलवर नगर निगम के कुछ प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी को लेकर पुलिस के पहुंचने पर विवाद हो चुका है। वहां निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप को पुलिस अपने साथ ले गई थी, जिसके बाद करीब तीन घंटे तक हंगामा हुआ था। कांग्रेस ने दोनों घटनाओं को लेकर भाजपा पर सत्ता के दबाव का आरोप लगाया है। हालांकि, पुलिस कार्रवाई और आरोपों को लेकर अंतिम स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।