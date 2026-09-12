Alwar : निर्दलीय प्रत्याशी का पति गिरफ्तार, थाने में जुटे सैकड़ों लोग, विरोध में बंद हुआ बाजार, SDM ने जमानत पर किया रिहा

समाज के लोग थाने ओर उपखंड कार्यालय के सामने पहुंचे और धरना-प्रदर्शन किया। संजय की पत्नी रेखा भी महिलाओं के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठीं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए गिरफ्तारी को राजनीतिक दबाव से प्रेरित बताया। समाज के लोगों का आरोप था कि निर्दलीय प्रत्याशी रेखा सभापति पद की दावेदार हैं, जिसके चलते उनके पति संजय को राजनीतिक दबाव में गिरफ्तार किया गया। धरना-प्रदर्शन के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाप्ता बुलाया गया। बहरोड़ सदर, नीमराणा, मांढ़ण और शाहजहांपुर थानों की पुलिस तैनात की गई। संजय की रिहाई के बाद समर्थकों और समाज के लोगों ने उनके पक्ष में नारेबाजी की।