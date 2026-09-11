अलवर, कोटपूतली-बहरोड़ और खैरथल-तिजारा में दूसरे चरण का मतदान जारी, देखें पूरा अपडेट 

अलवर, कोटपूतली-बहरोड़ और खैरथल-तिजारा में मतदान जारी (फोटो - पत्रिका)
Municipal Election Phase 2 Voting: नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। अलवर, कोटपूतली-बहरोड़ और खैरथल-तिजारा जिलों के विभिन्न निकायों में मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलेगी।
अलवर जिला: जिले की 7 नगर पालिकाओं- कठूमर, खेरली, थानागाजी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़-रामबास और बड़ौदामेव में मतदान।
कोटपूतली-बहरोड़ जिला: यहां नगर परिषद बहरोड़ समेत नीमराना, मांढ़ण और बर्डोद नगर पालिका में मतदान।
खैरथल-तिजारा जिला: क्षेत्र के चार प्रमुख कस्बों-किशनगढ़बास, मुंडावर, कोटकासिम और टपूकड़ा नगर पालिकाओं में मतदान ।
सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनी रहे। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात है और अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
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