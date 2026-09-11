11 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

अलवर, कोटपूतली-बहरोड़ और खैरथल-तिजारा में दूसरे चरण का मतदान जारी, देखें पूरा अपडेट 

Municipal Election Phase 2 Voting: नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान जारी है। अलवर, कोटपूतली-बहरोड़ और खैरथल-तिजारा जिलों के कुल 15 निकायों में सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।
3 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Sep 11, 2026

municipal election voting phase 2

अलवर, कोटपूतली-बहरोड़ और खैरथल-तिजारा में मतदान जारी (फोटो - पत्रिका)

Municipal Election Phase 2 Voting: नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। अलवर, कोटपूतली-बहरोड़ और खैरथल-तिजारा जिलों के विभिन्न निकायों में मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलेगी।

अलवर जिला: जिले की 7 नगर पालिकाओं- कठूमर, खेरली, थानागाजी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़-रामबास और बड़ौदामेव में मतदान।
कोटपूतली-बहरोड़ जिला: यहां नगर परिषद बहरोड़ समेत नीमराना, मांढ़ण और बर्डोद नगर पालिका में मतदान।
खैरथल-तिजारा जिला: क्षेत्र के चार प्रमुख कस्बों-किशनगढ़बास, मुंडावर, कोटकासिम और टपूकड़ा नगर पालिकाओं में मतदान ।

सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनी रहे। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात है और अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

देखें मतदान की खास झलकियां

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Sept 2026 12:16 pm

Published on:

11 Sept 2026 12:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर, कोटपूतली-बहरोड़ और खैरथल-तिजारा में दूसरे चरण का मतदान जारी, देखें पूरा अपडेट 

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav Live: जयपुर के वार्ड 27 में जबरदस्त हंगामा, किशनगढ़ के वार्ड 38 में चले लात-घूंसे, निर्दलीय प्रत्याशी को पीटा

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Phase 2 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: अलवर निकाय चुनाव; दूसरे चरण की 7 पालिकाओं में वोटिंग जारी, 914 प्रत्याशी मैदान में

alwar municipal election
अलवर

Alwar: अलवर नगर निगम में बनेगा कांग्रेस का बोर्ड- टीकाराम जूली 

alwar nagar nigam
अलवर

Alwar Nikay Chunav: कल होगा 7 निकायों में मतदान, 1.35 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे वोट

alwar nikay chunav
अलवर

Alwar Election: अलवर में सियासी हलचल तेज, पार्षदों की बाड़ेबंदी के साथ निर्दलीयों पर भी नजर

alwar nagar nigam election
अलवर

Alwar Election : अलवर; कार में भरे डिब्बों में कलाकंट के साथ मिले 500-500 रुपए के नोट, वीडियो वायरल

alwar election
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.