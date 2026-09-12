Rajasthan: ‘चुनाव लड़कर पछता रहा हूं’, कांग्रेस की बाड़ाबंदी में निर्दलीय प्रत्याशी की बिगड़ी तबीयत

भाजपा के पार्षद प्रत्याशी अजय पूनिया ने कहा कि कुलदीप मीणा का मेरे पास कॉल आया था। उसे कांग्रेसी आने नहीं दे रहे थे। उनके परिजन भी फोन आने के बाद चिंतित थे। बीमार होने के बाद वहां इलाज नहीं मिला, तो वह अलवर आना चाहता था। हम उन्हें लेने गए थे। कांग्रेस के बेड़े में कई बाउंसर थे। उन्होंने हमारे से गलत व्यवहार करने की कोशिश की तो फोर्स आ गई। हमने अपना पक्ष रखा कि यदि कुलदीप यहां रहना चाहते हैं, तो उन्हें रखा जाए, अन्यथा हमारे साथ जाने दिया जाए और कुलदीप की सहमति से ही वह हमारे साथ आया। हमारी ओर से कोई भी अभद्रता नहीं की गई।