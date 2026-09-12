Rajasthan Nikay Chunav: वोटिंग के बाद बदल गया BJP का आकलन, इन 4 नगर निगमों को लेकर बढ़ गई टेंशन

जयपुर। नगरीय निकाय चुनाव के दोनों चरणों का मतदान पूरा होते ही भाजपा का चुनावी विश्लेषण तंत्र सक्रिय हो गया। कई निकायों में मतदान प्रतिशत उम्मीद के मुताबिक नहीं रहने से पार्टी की चिंता बढ़ गई, खासकर नगर निगमों को लेकर। जिन दस नगर निगमों में भाजपा पहले एक तरफा बढ़त और आसानी से बोर्ड बनाने का दावा कर रही थी, उनमें अब कुछ जगह मुकाबला कांटे का हो सकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीकानेर, अजमेर और भरतपुर में पार्टी को बोर्ड बनाने के लिए 'मेहनत' करनी पड़ सकती है, जबकि पाली में भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं मानी जा रही।