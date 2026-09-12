12 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan Nikay Chunav: वोटिंग के बाद बदल गया BJP का आकलन, इन 4 नगर निगमों को लेकर बढ़ गई टेंशन

नगरीय निकाय चुनाव के दोनों चरणों का मतदान पूरा होते ही भाजपा का चुनावी विश्लेषण तंत्र सक्रिय हो गया। कई निकायों में मतदान प्रतिशत उम्मीद के मुताबिक नहीं रहने से पार्टी की चिंता बढ़ गई, खासकर नगर निगमों को लेकर।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Sep 12, 2026

Rajasthan bjp

Rajasthan bjp (Patrika File Photo)

जयपुर। नगरीय निकाय चुनाव के दोनों चरणों का मतदान पूरा होते ही भाजपा का चुनावी विश्लेषण तंत्र सक्रिय हो गया। कई निकायों में मतदान प्रतिशत उम्मीद के मुताबिक नहीं रहने से पार्टी की चिंता बढ़ गई, खासकर नगर निगमों को लेकर। जिन दस नगर निगमों में भाजपा पहले एक तरफा बढ़त और आसानी से बोर्ड बनाने का दावा कर रही थी, उनमें अब कुछ जगह मुकाबला कांटे का हो सकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीकानेर, अजमेर और भरतपुर में पार्टी को बोर्ड बनाने के लिए 'मेहनत' करनी पड़ सकती है, जबकि पाली में भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं मानी जा रही।

उधर, राजस्थान में मतदान खत्म होने से पहले ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जयपुर पहुंच गए और प्रदेश भाजपा कार्यालय में चुनावी आकलन में जुट गए। देर रात तक संगठन के नेताओं और अलग-अलग स्तर पर लगाए गए पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जाता रहा। चुनाव से पहले भाजपा ने 309 नगरीय निकायों में से करीब 209 में बोर्ड बनाने का आकलन किया था।

70 निकायों को डांवाडोल श्रेणी में रखा

करीब 70 निकायों को डांवाडोल श्रेणी में रखा गया था। भरतपुर नगर निगम को लेकर भाजपा ने अपने स्तर पर रणनीति तेज कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और संगठन के भरोसेमंद पदाधिकारियों को यहां के चुनावी समीकरणों पर नजर रखने को कहा गया है। बीकानेर और अजमेर में भी इसी तरह की तैयारी है।

जयपुर में भी आकलन बदला

राजधानी में भी भाजपा के शुरुआती अनुमान के मुकाबले सीटों की संख्या कुछ कम रहने की आशंका है। हालांकि यहां पार्टी अभी भी बोर्ड बनाने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है। वहीं जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अलवर में भाजपा की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत बताई जा रही है।

कांग्रेसः फीडबैक शुरू, नजर वोट शेयर पर

उधर, प्रदेश कांग्रेस ने निकायवार फीडबैक जुटाना शुरू कर दिया। पार्टी ने अभी यह दावा नहीं किया है कि कितने निकायों में उसके बोर्ड बनेंगे, लेकिन शुरुआती आकलन में सत्ताधारी भाजपा के मुकाबले अपनी स्थिति मजबूत बताई जा रही है। दावा है कि कई निगमों में भी पार्टी की स्थिति बेहतर है। हालांकि कांग्रेस का मुख्य फोकस प्रदेश में उसे मिलने वाले वोट प्रतिशत पर है। पार्टी इस चुनाव के मतदान प्रतिशत और अपने वोट शेयर को 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अहम संकेतक मान रही है।

Jaipur Murder: पत्नी और 3 बेटियों की हत्या मामले में पति राहुल को लेकर बड़ा खुलासा, सामने आई हत्याकांड की असली वजह

ये भी पढ़ें
Jaipur Family Murder-2

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2026 09:05 am

Published on:

12 Sept 2026 09:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Nikay Chunav: वोटिंग के बाद बदल गया BJP का आकलन, इन 4 नगर निगमों को लेकर बढ़ गई टेंशन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर ने रचा नया कीर्तिमान : पहली बार 60 फीसदी पार कर 63.55 फीसदी पर पहुंचा मतदान

jaipur election
जयपुर

राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजों से पहले सियासी बाड़ेबंदी, क्रिकेट-लूडो से काट रहे समय; बच्चे भी साथ ले गईं प्रत्याशी

udaipur-2
जयपुर

Rajasthan Weather: विदाई से पहले मानसून फिर सक्रिय, 35 जिलों में आज बारिश का अलर्ट; जानें अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम

Rajasthan Weather Update
जयपुर

Jaipur Murder: पत्नी और 3 बेटियों की हत्या मामले में पति राहुल को लेकर बड़ा खुलासा, सामने आई हत्याकांड की असली वजह

Jaipur Family Murder-2
जयपुर

राजस्थान निकाय चुनाव : दूसरे चरण का मतदान पूरा, 14 सितंबर पर टिकी 38889 प्रत्याशियों की नजरें

jaipur voting
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.