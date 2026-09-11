राजस्थान निकाय चुनाव : दूसरे चरण का मतदान पूरा, 14 सितंबर पर टिकी 38889 प्रत्याशियों की नजरें

पिछली बार 2019 से 2021 के बीच प्रदेश की सभी 196 नगरीय निकायों में चार चरणों में चुनाव हुए थे, जिनके लिए 70.31 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार प्रदेश के 10 नगर निगमों में से पांच में मतदान में बढ़ोतरी हुई, जबकि पांच में गिरावट आई। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और पाली नगर निगम के चुनाव इस चरण का सबसे बड़ा सियासी केंद्र रहे। इन शहरों में भाजपा और कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच मुकाबले पर भी नजर रही। 10 नगर निगमों के नतीजे राज्य की शहरी राजनीति में दोनों प्रमुख दलों की पकड़ का संकेत देंगे।