जयपुर में एक साथ 4 हत्या मामले में बड़ा खुलासा, कमरे में मिले संघर्ष के निशान, रात 1.30 बजे पीहर में हुई थी बात

जयपुर। शहर के करधनी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक ही परिवार के चार सदस्यों के खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। घर के तीन अलग-अलग कमरों में गीता देवी (40) और उसकी तीन बेटियों नंदिनी (22), राधिका (17) और गिरिशा उर्फ गोरी (14) के शव मिले। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चारों की हत्या गीता के पति राहुल कुमार झा (45) ने सीमेंट की मोटी ईंट से वार कर की है।