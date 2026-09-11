Rajasthan : राजस्थान में भी रेट्रो फोटो ट्रेंड ने मचाई धूम, सोशल मीडिया पर खूब पसंद की गई दीया कुमारी की तस्वीर

Retro Trend : सोशल मीडिया पर 1980 के दशक के रेट्रो एआइ फोटो का ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। आम यूजर्स से लेकर बड़े राजनेता, खेल जगत की हस्तियां और बॉलीवुड सितारे तक अपनी मौजूदा तस्वीरों को एआइ की मदद से 1980 के दशक के रेट्रो अंदाज में बदलवा रहे हैं। इसमें चेहरे की पहचान बरकरार रखते हुए बड़े हेयरस्टाइल, विंटेज कपड़े, स्टेटमेंट ज्वेलरी और फिल्म ग्रेन जैसे एलिमेंट जोड़े जा रहे हैं। जिबली स्टाइल आर्ट और कैरीकेचर अवतारों के बाद यह ट्रेंड इंस्टाग्राम और 'एक्स' पर सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है।