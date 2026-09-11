11 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

जयपुर में पत्नी और तीन बेटियों की हत्या, आरोपी के पिता बोले-सुबह बेटे ने चाय बनाकर दी, फिर चला गया

Jaipur Wife Three Daughters Murder: जयपुर के करधनी में पति पर पत्नी और तीन बेटियों की हत्या का आरोप है। वारदात के बाद आरोपी बुजुर्ग पिता को चाय पिलाकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच और आरोपी की तलाश में जुटी है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Sep 11, 2026

jaipur murder case

जयपुर में पत्नी और तीन बेटियों की हत्या (फोटो-पत्रिका नेटवर्क)

Jaipur Murder Case Update: जयपुर। जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां गुरुवार रात एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और तीन बेटियों की सिर पर पत्थर से वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी शुक्रवार सुबह अपने बुजुर्ग पिता को चाय पिलाकर घर से फरार हो गया। पुलिस को चारों के शव अलग-अलग कमरों में मिले हैं। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि हत्या सोते समय की गई।

पिता बोले- सुबह बेटे ने चाय बनाकर दी थी

आरोपी के पिता लक्ष्मीनारायण झा ने बताया कि वे सुबह उठे तो बेटे ने उन्हें चाय बनाकर दी थी। इसके बाद राहुल तैयार होकर घर से चला गया। बाद में कमरों में खून दिखाई दिया तो उन्होंने पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घर में कौन आया और कौन नहीं आया, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। यह वारदात कैसे हुई, इसके बारे में भी उन्हें कुछ पता नहीं है।

सुबह दूध लिया, पिता को चाय पिलाई और हो गया फरार

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी राहुल झा ने सुबह करीब 7 बजे दूध वाले से दूध लिया था। इसके बाद उसने अपने बुजुर्ग पिता लक्ष्मीनारायण झा के लिए चाय बनाई और उन्हें चाय पिलाई। कुछ देर बाद वह घर से निकल गया। आरोपी अपना मोबाइल फोन भी घर पर ही छोड़ गया और उसे स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे घटनास्थल

वारदात की सूचना मिलने के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल भी मौके पर पहुंचे। एडिशनल डीसीपी राजेश गुप्ता ने बताया कि कंट्रोल रूम से घटना की सूचना मिली थी। चारों शव अलग-अलग कमरों में मिले हैं। प्रथम दृष्टया पत्थर से वार कर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। आरोपी फरार है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

घर में मिले चार शव, अलग-अलग कमरों में थी लाशें

DCP वेस्ट प्रशांत किरण के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस को गोविंद वाटिका के प्लॉट नंबर ए-169 में हत्या की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो गीता झा (40) का शव मकान की पहली मंजिल पर बने कमरे में मिला। वहीं तीन बेटियों नंदनी (22), राधिका (17) और गिरीश उर्फ गौरी (14) के शव ग्राउंड फ्लोर के दो अलग-अलग कमरों में मिले।

पुलिस के अनुसार, चारों की हत्या सिर और मुंह पर वार कर की गई है। घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर भी बरामद कर लिया गया है। गीता घर पर ही ब्यूटी पार्लर चलाती थी। तीनों बेटियां पढ़ाई कर रही थी। नंदिनी पढ़ाई के साथ प्राइवेट जॉब कर रही थी। राधिका 12वीं क्लास की छात्रा थी। गिरीश उर्फ गौरी आठवीं में पढ़ती थी।

Rajasthan Crime: 6.80 करोड़ का ‘बॉस स्कैम’, कमीशन पर बैंक खाता देने वाला बाड़मेर से गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
boss scam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Sept 2026 02:50 pm

Published on:

11 Sept 2026 02:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में पत्नी और तीन बेटियों की हत्या, आरोपी के पिता बोले-सुबह बेटे ने चाय बनाकर दी, फिर चला गया

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav Live: सीकर में कांग्रेस प्रत्याशी का बेटा सहित 3 फर्जी वोटर्स पकड़े, सिरोही में भाइयों के बीच हाथापाई

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Phase 2 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Nikay Chunav : ‘क्यों झूठी खबर फैला रहे हो?’ अशोक गहलोत के पैर छूने वाले वीडियो पर कांग्रेस का पलटवार, जानें BJP को क्या कहा?

jodhpur voting controversy bjp congress clash over ashok gehlot feet touching
जयपुर

Nikay Chunav 2026: जयपुर में मतदान का उत्साह, वोटर लिस्ट में ‘राष्ट्रपति’ और ‘ओबामा’!

jaipur nikay chunav
जयपुर

एक ही जमीन दो योजनाओं में शामिल करने का आरोप, हाईकोर्ट ने थर्ड पार्टी राइट्स बनाने पर लगाई रोक, 24 सितंबर को सुनवाई

rajasthan high court orders care leaver reservation government jobs
जयपुर

निगम चुनाव: कांग्रेस एजेंट नहीं बैठने दिया तो प्रत्याशी अनिता ने किया हंगामा, गरमाया माहौल, जयपुर में वार्ड 26 का मामला

PATRIKA PHOTO
जयपुर

Jaipur Murder News: जयपुर में चार हत्याओं से सनसनी, पत्नी और तीन बच्चों की हत्या, घर के अलग-अलग कमरों में मिली लाश

jaipur murder case
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.