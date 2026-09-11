जयपुर में पत्नी और तीन बेटियों की हत्या, आरोपी के पिता बोले-सुबह बेटे ने चाय बनाकर दी, फिर चला गया

Jaipur Murder Case Update: जयपुर। जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां गुरुवार रात एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और तीन बेटियों की सिर पर पत्थर से वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी शुक्रवार सुबह अपने बुजुर्ग पिता को चाय पिलाकर घर से फरार हो गया। पुलिस को चारों के शव अलग-अलग कमरों में मिले हैं। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि हत्या सोते समय की गई।