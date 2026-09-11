Nikay Chunav 2026: जयपुर में मतदान का उत्साह, वोटर लिस्ट में ‘राष्ट्रपति’ और ‘ओबामा’!

जयपुर। गुलाबी नगरी में शुक्रवार सुबह लोकतंत्र का उत्सव शुरू होते ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें नजर आने लगीं। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने से पहले ही कई बूथों पर लोग पहुंच गए। बुजुर्गों में वोट डालने का उत्साह दिखा तो युवा मतदाता भी पूरे जोश के साथ कतार में नजर आए। महिलाएं भी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचीं। जयपुर के 150 वार्डों में 24 लाख 33 हजार 121 मतदाता 723 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे।