एक ही जमीन दो योजनाओं में शामिल करने का आरोप, हाईकोर्ट ने थर्ड पार्टी राइट्स बनाने पर लगाई रोक, 24 सितंबर को सुनवाई

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने श्रीनाथ विहार आवासीय योजना की जमीन से जुड़े विवाद में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिया है। डबल अलॉटमेंट के आरोपों के बीच कोर्ट ने संबंधित जमीन पर तीसरे पक्ष के पक्ष में किसी तरह का हक या अधिकार बनाने पर पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने आदेश देते हुए विवादित जमीन पर किसी भी तरह के थर्ड पार्टी राइट्स बनाने पर रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप कुमार धंड की अदालत ने 2 सितंबर को संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि नोटिस की तामील के बाद विवादित जमीन के संबंध में कोई तीसरे पक्ष का अधिकार सृजित नहीं किया जाए।