राजस्थान में गरमाई ‘मिर्जापुर कॉन्ट्रोवर्सी’, मोदी सरकार और सेंसर बोर्ड तक पहुंचा विवाद, जानें पूरा मामला

देशभर के सिनेमा थियेटर में हाल ही में रिलीज़ फिल्म 'मिर्जापुर- द मूवी' को लेकर एक कॉन्ट्रोवर्सी पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में गरमाई हुई है। ये विवाद दरअसल, एक आपराधिक एवं गैंगस्टर चरित्रों के सीन्स के बैकग्राउंड में उस 'शूरवीर' गीत के इस्तेमाल को लेकर है, जिसे राष्ट्र नायक और मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के त्याग, स्वाभिमान और हल्दीघाटी युद्ध की वीरता को समर्पित बताया जा रहा है। विवाद इतना ज़्यादा तूल पकड़े हुए हैं कि अब ये मामला केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के दरवाजे तक पहुंच गया है।