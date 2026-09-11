जयपुर नगर निगम चुनाव: देर रात जमकर हुई वाहनों में तोड़फोड़, वार्ड 26 का मामला, चुनावी या आपसी रंजिश, पुलिस कर रही जांच

जयपुर। राजधानी जयपुर में शुक्रवार को 150 वार्डों में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। मतदान से कुछ घंटे पहले लालचंदपुरा स्थित जेडीए कॉलोनी में गुरुवार देर रात वाहनों में तोड़फोड़ का मामला सामने आने से चुनावी माहौल गरमा गया। वार्ड संख्या 26 में हुई इस घटना को चुनावी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के वाहनों को निशाना बनाया। सूचना मिलने पर खोरा बीसल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। मामले में पीड़ित मोहनलाल चौधरी ने मुकदमा दर्ज कराया है।