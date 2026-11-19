वर्ष 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में राजस्थान पत्रिका समूह में सीनियर रिपोर्टर के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, दैनिक नवज्योति और एवन टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में रिर्पोटिंग कर चुके हैं। पत्रकारिता के दौरान कोटा, सीकर और जयपुर जैसे प्रमुख शहरों में कार्य करने का अनुभव रहा है और वर्तमान में जयपुर में कार्यरत हैं। प्रिंट व डिजीटल में कार्य कर रहे है। क्राइम रिपोर्टिंग के साथ ट्रेडिंग और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग एवं लेखन में विशेष अनुभव रखते हैं। घटनाओं की तह तक जाकर तथ्य जुटाने, खबर को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने और महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाने में दक्षता रखते हैं। प्रिंट मीडिया के साथ-साथ टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में भी काम करने का व्यापक अनुभव है। बदलते मीडिया परिदृश्य के अनुरूप डिजिटल पत्रकारिता, त्वरित न्यूज अपडेट, कंटेंट एडिटिंग और तथ्यपरक रिपोर्टिंग में भी अच्छी पकड़ है।