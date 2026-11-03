नकली घी का काला कारोबार बेनकाब: जयपुर में 35 हजार लीटर मिलावटी घी जब्त, फैक्टरी सीज

फैक्टरी में घी की पैकिंग अलग-अलग क्षमता के टेट्रा पैक और टिन में की जा रही थी। टीम को यहां 200 एमएल, 500 एमएल, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर और 15 लीटर की पैकिंग मिली। इसके अलावा बड़े साइलो में भी पैकिंग के लिए घी रखा हुआ था। निरीक्षण के दौरान फैक्टरी में करीब 35 हजार लीटर घी का स्टॉक मिला। टीम ने पूरे स्टॉक को अपने कब्जे में लेकर जब्त कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि बड़ी मात्रा में घी एक साथ रखे होने के कारण इसकी गुणवत्ता और तैयार उत्पाद की प्रक्रिया की भी जांच की जा रही है।