ये क्या! ‘खर्चीली’ साबित हो रही ‘सस्ती’ सोलर बिजली? राजस्थान में स्मार्ट मीटर दे रहे महंगे बिल का झटका 

पत्रिका पड़ताल में सामने आया कि जयपुर शहर में तेजी से रूफटॉप सोलर लग रहे हैं। डिस्कॉम अलग मीटर लगाने के बजाय स्मार्ट मीटर को ही नेट मीटर में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन कन्वर्जन के बाद कई मामलों में तीन से चार महीने तक बिजली की खपत और सोलर से ग्रिड में भेजी गई बिजली की रीडिंग दर्ज नहीं हो रही। कुछ महीने बाद एक साथ भारी भरकम बिल मिलने से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ जाती है। बिल संबंधी विवाद के निस्तारण के लिए उन्हें सेटलमेंट कमेटी में अपना पक्ष रखने को कहा जाता है।