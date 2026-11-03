Rajasthan Success Story: छोटे शहर से निकलीं चारुल बनीं देश की टॉप ‘मेकअप-ब्यूटी क्रिएटर’, लाखों फॉलोअर्स की बड़ी क्रिएटर्स को पछाड़ा

राजस्थान के नागौर से ताल्लुक रखने वाली चारुल पाराशर ने अपनी कड़ी मेहनत, अटूट लगन और दृढ़ संकल्प के दम पर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाई है। गोवा में आयोजित प्रतिष्ठित 'इन्फ्लुएंस एक्स-2026' समारोह में चारुल को 'इमर्जिंग मेकअप-ब्यूटी क्रिएटर ऑफ द ईयर' के प्रतिष्ठित खिताब से नवाजा गया है। 1 नवंबर को गोवा में हुए इस भव्य कार्यक्रम में देश-विदेश की कई जानी-मानी हस्तियों की मौजूदगी में उन्हें सम्मानित किया गया। इस बड़ी जीत के साथ ही चारुल को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित 'एग्जीबिट मैग्जीन' के कवर पेज पर भी प्रमुखता से स्थान मिलेगा।