नागौर के सदर बाजार की साख बरकरार, ग्राहकों को आज भी यहीं मिलता भरोसे का कारोबार

कपड़ा व्यापारी राजेश कुमार चोरडिय़ा बताते हैं कि वे पिछले 40 वर्षों से कपड़े का कारोबार कर रहे हैं। उनसे पहले उनके बुजुर्ग भी इसी व्यवसाय से जुड़े थे। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों का भरोसा आज भी सदर बाजार की सबसे बड़ी पूंजी है। गांवों से आने वाले खरीदारों को विश्वास रहता है कि यहां उचित दाम पर अच्छा माल मिलेगा। चोरडिय़ा के अनुसार, यदि किसी ग्राहक को खरीदे गए कपड़े में कोई खराबी मिलती है तो बाजार के व्यापारी उसे बदलने में भी सहयोग करते हैं। ग्राहकों के साथ वर्षों से बने अपनत्व के रिश्ते बाजार को मजबूती देते हैं। हालांकि, पार्किंग के अभाव के साथ सार्वजनिक शौचालयों की कमी भी बड़ी समस्या है। विशेषकर महिलाओं को इससे परेशानी होती है। उन्होंने खाई की गली में बने शौचालय की नियमित सफाई करवाने की जरूरत भी बताई।