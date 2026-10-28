पालनहार योजना में 4 हजार से ज्यादा बच्चों का नवीनीकरण अटका, तो फिर नहीं मिल पाएगी राशि

जायल में 59.7 प्रतिशत नवीनीकरण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के अनुसार जायल में 1200 पालनहारों के 2179 बच्चे योजना से जुड़े हैं। इनमें 1302 बच्चों का नवीनीकरण पूरा हो चुका है, और 877 बच्चे लंबित हैं। उपलब्ध आंकड़ों में जायल की प्रगति छह ब्लॉक में सर्वाधिक है। इसी क्रम में डेगाना में 889 पालनहारों के 1495 बच्चों में से 878 का नवीनीकरण हुआ है। यहां 617 बच्चों की प्रक्रिया बाकी है और प्रगति 58.7 प्रतिशत है। वहीं, मेड़ता में 994 पालनहारों के 1673 बच्चों में से 973 का नवीनीकरण पूरा हुआ है। यहां 700 बच्चे लंबित हैं और प्रगति 58.1 प्रतिशत दर्ज की गई है। दोनों ब्लॉक में मिलाकर 1317 बच्चों का नवीनीकरण होना बाकी है। इनमें खींवसर ब्लॉक की स्थिति सर्वाधिक गंभीर है। बताते हैं कि खींवसर में 1108 पालनहारों के 2153 बच्चे योजना से जुड़े हैं। इनमें 1203 बच्चों का नवीनीकरण हुआ है, जबकि 950 बच्चे लंबित हैं। यहां नवीनीकरण की दर 55.8 प्रतिशत है। छह ब्लॉक में खींवसर में बच्चों की संख्या भी सबसे अधिक है। इसी तरह भेरूंदा में 312 पालनहारों के 568 बच्चों में से 304 का नवीनीकरण पूरा हुआ है। यहां 264 बच्चे लंबित हैं और प्रगति 53.5 प्रतिशत है। बच्चों की कुल संख्या अन्य ब्लॉक के मुकाबले कम है, लेकिन नवीनीकरण की दर अभी 55 प्रतिशत तक भी नहीं पहुंची है। नवीनीकरण की लेटलतीफी की प्रक्रिया से मूण्डवा भी अछूता नहीं रहा है। यहां मुंडवा में भी केवल 948 पालनहारों के 1674 बच्चों में से 887 का नवीनीकरण पूरा हुआ है। यहां 787 बच्चे लंबित हैं। 52.9 प्रतिशत प्रगति के साथ मुंडवा छह ब्लॉक में सबसे पीछे है। जायल की तुलना में यहां नवीनीकरण की दर 6.8 प्रतिशत अंक कम है।