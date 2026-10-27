Nagaur Crime: राजस्थान के नागौर में देवर की पीट-पीटकर हत्या, भाभी के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज

नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में पारिवारिक विवाद के दौरान एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। बरड़वा थाना क्षेत्र के तेजपुरा गांव में देवर और भाभी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद के बीच भाभी और उसके बच्चों ने देवर के साथ लाठियों से मारपीट की। इस दौरान सिर पर लाठी लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया।