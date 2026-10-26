Rajasthan Panchayat Election Results: जीत पर नहीं, सरपंच चुनाव हारने पर प्रत्याशी का सम्मान, मिले 25 लाख नकद, जानिए दिलचस्प वाकया

राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2026 के नतीजों के बीच नागौर जिले से एक ऐसी दिल छू लेने वाली और सामाजिक समरसता की अनूठी खबर सामने आई है, जिसने चुनावी राजनीति और हार-जीत के पारंपरिक मायनों को ही पूरी तरह बदल दिया है। आमतौर पर चुनाव हारने के बाद प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के घरों में सन्नाटा और मायूसी छा जाती है, लेकिन नागौर जिले की मूंड़वा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली भदौरा ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने मिसाल कायम की है। यहाँ सरपंच चुनाव में महज 162 वोटों से चुनाव हारने वाली 45 वर्षीय साधारण किसान महिला प्रत्याशी चिड़ी देवी के गम को भुलाने के लिए ग्रामीणों ने एकजुट होकर एक आम सभा बुलाई और आपसी सहयोग से देखते ही देखते 25 लाख रुपये की भारी-भरकम सम्मान राशि जुटा ली।