Rajasthan Crime: ई-मित्र संचालक से बना शिक्षक गिरफ्तार, दूसरे के खेतों पर उठाया था लाखों का फसल बीमा क्लेम

परिवादी के अनुसार, कैलाशराम पूनिया के खाते में 2,77,168 रुपए, सुमन देवी के खाते में 2,84,388 रुपए और सरोज के खाते में 2,05,929 रुपए जमा हुए। इस तरह कुल 7,67,485 रुपए का क्लेम कथित रूप से धोखाधड़ी कर प्राप्त किया गया। परिवादी ने आरोप लगाया कि इस षड्यंत्र में फसल बीमा कंपनी के दलाल बीरबलराम कमेडिया और ग्राम विकास अधिकारी किसनाराम सहित अन्य लोग भी शामिल थे।

गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने बीरबलराम कमेडिया व उसकी पत्नी बसंती को 13 अक्टूबर को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर अब पुखराज को गिरफ्तार किया गया है।