Jaipur Crime: 2 करोड़ के हीरा चोरी का खुलासा, वारदात के बाद झुग्गी-बस्ती में छुपी थी शातिर चोर

जयपुर। राजधानी में दिनदहाड़े दो करोड़ रुपए से अधिक कीमत के हीरा चोरी करने के मामले में माणकचौक थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गुजरात निवासी एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटनास्थल से संभावित रास्तों तक 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी जांच और मुखबिर से मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने सायपुरा की झुग्गी-बस्ती में छापेमारी कर महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी का माल भी बरामद कर लिया है।