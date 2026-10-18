हनुमानगढ़ जिले में तीन बड़ी कार्रवाई : 50 करोड़ से अधिक की हेरोइन व 70 लाख की शराब बरामद, 8 आरोपी गिरफ्तार

हनुमानगढ़। जिले में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 करोड़ रुपए की हेरोइन और लगभग 70 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। अलग-अलग कार्रवाइयों में दो महिलाओं सहित छह लोगों को हेरोइन तस्करी और दो आरोपियों को शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हेरोइन के साथ 1.85 लाख रुपए नकद भी जब्त किए हैं। हेरोइन की एक बड़ी खेप पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए सीमा क्षेत्र में गिराए जाने की आशंका है, जिसे पंजाब पहुंचाने की तैयारी थी।