Bharatpur Crime : पूर्व विधायक हत्याकांड में फरार आरोपियों पर इनाम घोषित, 3 को 2 दिन की पीसी रिमांड पर सौंपा गया

Bharatpur Crime : भरतपुर के वैर थाना क्षेत्र के भौंडागांव में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मामले में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि हत्या के प्रकरण में वांछित 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक राजेश मीना की ओर से गंभीर मामलों में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कुल 17 आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। इनमें भौंडागांव हत्याकांड से जुड़े आठ आरोपी शामिल हैं। इन पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में वैर थाने में मामला दर्ज है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रत्येक पर पांच हजार रुपए का इनाम रखा है।